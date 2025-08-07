محافظ الدقهلية يتابع النظافة والإشغالات ويوجّه بسرعة الانتهاء من السوق الجديدة بطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من شوارع مدينة طلخا، لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري داخل المدينة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول، ووجّه إسلام النجار، رئيس المدينة، برفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات فورًا، قائلًا: "طلخا تستحق بيئة حضارية، الشوارع مش لعرض البضائع، ومشاهد القمامة دي مش مقبولة".

كما تفقّد المحافظ موقع السوق الجديدة الجاري تنفيذها بالمدينة، لمتابعة سير الأعمال، ووجه بسرعة تكثيف العمل بها للانتهاء من المشروع وافتتاحه في أقرب وقت، وقال: "السوق الجديد مشروع مهم ولازم ننجزه بسرعة.. السوق ده هيخدم المواطنين ويغير شكل المدينة".

وأكد "مرزوق" أن محافظة الدقهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسواق الحضارية، لما لها من دور في تنظيم الحركة التجارية، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقليل العشوائيات، موجّهًا بضرورة أن تكون السوق الجديدة نموذجًا حضاريًا يعكس الوجه الجديد للمدينة.