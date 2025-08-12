قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
محافظات

تحصين 177 ألف رأس ماشية بالدقهلية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تحصين مواشى
تحصين مواشى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهر إعتبارا من يوم السبت الموافق 12 من الشهر الجاري، وتشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء، وتم خلالها تحصين 177 ألف، 551 رأس ماشية حتى اليوم.

وقد شدد المحافظ  على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، وأضاف أن الدولة تعمل بكل جهد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة .و أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

الدقهلية محافظ تحصين بيطرى

