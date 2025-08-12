تحصين 177 ألف رأس ماشية بالدقهلية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهر إعتبارا من يوم السبت الموافق 12 من الشهر الجاري، وتشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء، وتم خلالها تحصين 177 ألف، 551 رأس ماشية حتى اليوم.

وقد شدد المحافظ على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، وأضاف أن الدولة تعمل بكل جهد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة .و أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.