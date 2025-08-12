صحة الدقهلية تختتم الدورة الأولى لإعادة تدريب فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية أعمال الدورة التدريبية الأولى المخصصة لإعادة تدريب فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات.

و تم تقسيم جميع العاملين في أقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات إلى مجموعتين، حيث تم الانتهاء من إعادة تدريب المجموعة الأولى على الاحتياطات القياسية، إضافة إلى السياسات التخصصية لمكافحة العدوى، بما يعزز من مهاراتهم وقدرتهم على تنفيذ الإجراءات الوقائية بشكل فعال.

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن هذه الدورة التدريبية تأتي استكمالًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، التي تهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى مقدمي الخدمة الصحية بمعايير وسياسات مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي رفع كفاءة فرق مكافحة العدوى من خلال تكثيف التدريب وإعدادهم بشكل مثالي لتعزيز قدراتهم في الإشراف والمتابعة والتدريب ورصد حالات العدوى داخل المنشآت الصحية.

أوضح الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية، أن الإدارة تسعى باستمرار لتوفير خدمة صحية آمنة لكل من مقدمي الخدمة ومتلقّيها، مشددًا على أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال الاستمرار في تدريب فرق مكافحة العدوى وتحديث معلوماتهم بآخر المستجدات والتقنيات في مجال مكافحة العدوى.