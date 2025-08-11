أورمان الدقهلية: 40 عملية جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين بالقرى والمراكز

نجحت جمعية الأورمان فى اجراء عمليات عيون لعدد (40) مريض ضمن المرضى الغير قادرين بقرى ومراكز محافظة الدقهلية ليرتفع بذلك عدد المرضى المستفيدين بعمليات العيون الى 15,712مريض وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى اجراء عمليات العيون حتى الآن ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكدت الدكتورة هالة جوده، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، كما أكدت على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف العلاج الدوائى وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.



وأكد أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاًوفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .

موضحًا ان الجمعية تقوم شهريا بتنظيم (4) قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنصورة حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المرضى الأولى بالرعاية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أى أعباء تثقل كاهله.



الجدير بالذكر أن الأورمان نجحت وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي على مئات الألاف من المرضى الغير قادرين من خلال القوافل الطبية وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظة الدقهلية .