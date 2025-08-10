إصابة 4 أشخاص بينهم طفل فى حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص إثر وقوع حادث على طريق دكرنس -شربين بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي أمام قرية القليوبية وإصابة أربعة أشخاص.



انتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من أحمد عبد العظيم السعيد عوض 56 عاما مقيم دكرنس واصابته كسر باليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ايهاب احمد الباز محمد 45 عاما مقيم العزازنة دكرنس واصابته كسر بالضلوع كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب أحمد محمود عزت يوسف 33 عاما مقيم كفر ابو ناصر دكرنس واصابته نزيف بالمخ وكدمات وفراس احمد الباز 11عاما مقيم العزازنة دكرنس مصاب بكسر بالساق اليمنى وجرح بالوجه 3 سم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس.

وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.