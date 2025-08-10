ضبط 12 طن أجزاء دجاج وجمبري غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والتي انطلقت بمدينة طلخا، وتم خلالها ضبط 12 طن من عينات دجاج واجزاء جمبري ودجاج، مُخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

و أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة جرت بمدينة طلخا برئاسة الدكتور سامح الدسوقى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان السعيد مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتورة هبه رحمو، أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية، وتم تحرير محضر عينات دجاج وأجزاء دجاج وجمبري وذبح خارج السلخانة بإجمالي وزن 12 طن، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.