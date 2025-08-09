بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة؛ إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق “ميت القرشي – كفر بدره”، في مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا، من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق المذكور، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:

1- صابر لطفي محمد (50 عامًا)، مقيم صهرجت الكبرى، مصاب بسحجات بالجسم.

2- زكي إبراهيم صقر (45 عامًا)، مقيم صهرجت الكبرى، مصاب باشتباه كسر بالضلوع.

3- محمود جمال علي (36 عامًا)، مقيم صهرجت الكبرى، مصاب بكدمات بالجسم.

4- أحمد محمد العجمي (28 عامًا)، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

5- محمود زكي إبراهيم (16 عامًا)، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

وتبين أن جميع المصابين من أهالي قرية صهرجت الكبرى.

ونُقل المصابون إلى مستشفى ميت غمر؛ لتلقي العلاج اللازم.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.