سوق اليوم الواحد بالدقهلية يواصل عروضه المخفضة حتى 30% لدعم المواطنين

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن استمرار فعاليات "سوق اليوم الواحد" اليوم السبت، بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30% مقارنةً بالسوق الخارجي، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة موجات الغلاء، حيث يقام السوق بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة إلى جانب عدد من مدن المحافظة.

وأوضح " المحافظ " أن السوق، الذي يُنظم أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت، يضم جميع السلع الاستراتيجية والخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار تنافسية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن الأسر بجودة عالية وكسر حلقات المغالاة في الأسعار.

وأكد "مرزوق" أن الهدف من إقامة السوق هو تحقيق التوازن في الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة لجميع الفئات، مع ضمان الجودة التي تلبي تطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات لضمان وصول السلع الأساسية للجميع.