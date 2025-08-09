مات غريقا.. شاب ينهى حياته يالقفز من أعلى كوبري في الدقهلية

تمكن الانقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من اننشال جثة شخص أقدم على التخلص من حياته بالقفز من أعلى كويرى طلخا.



تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بانهاء حياته بالقفز من أعلى كوبرى طلخا ومصرعه غرقا.



اتتقل ضباط المباجث والانقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين مصرع المتولي الحسينى المتولي 28 عاما وبالفحص والتحرى تبين أنه يمر بأزمة نفسية منذ فترة.



وتمكن الاتقاذ النهرى من انتشال الجثة ونقلها الى مستشفى المنصورة الدولى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

