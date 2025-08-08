ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة.. ندوة بأوقاف الدقهلية

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية بمسجد عزام الكبير بمدينة المطرية، ندوة علمية للأطفال، وذلك ضمن فعاليات لقاء الجمعة للأطفال، بعنوان: “ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة لتربية راشدة”، لتنشئة الطفل على أسس دينية ووطنية سليمة، وبتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، ومتابعة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

وتناولت الندوة أهمية غرس الوعي لدى الأطفال منذ الصغر بضرورة الاستخدام الرشيد لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وبيان مخاطر الإفراط أو سوء الاستخدام، وأثر ذلك على القيم والسلوك، مع توضيح كيفية الاستفادة الإيجابية من هذه الوسائل في التعلم والتثقيف، بما يعزز الهوية الوطنية والانتماء، ويحافظ على القيم الدينية والأخلاقية.

وتميزت الندوة بالأسلوب التفاعلي الذي جمع بين التوجيه المباشر والمناقشات المفتوحة، مما أتاح للأطفال طرح أسئلتهم والتعبير عن آرائهم، في جو من الود والاهتمام، وبما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويشجعهم على الالتزام بالسلوك القويم.

وأكد فضيلة الدكتور محمد عوض أن هذه اللقاءات الأسبوعية تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لبناء جيل واعٍ، يجمع بين العلم والأخلاق والانتماء، ويستطيع التعامل مع معطيات العصر الحديث دون التفريط في ثوابت الدين وقيم المجتمع