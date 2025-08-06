صحة الدقهلية تستحدث خدمة الدم المغسول والمفلتر لحماية مرضى نقل الدم المتكرر

اكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استحداث وتفعيل خدمات طبية جديدة داخل بنوك الدم التجميعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، وبالتنسيق مع الدكتورة فاتن فتحي، مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير خدمات نقل الدم على مستوى المحافظة، وحرص المديرية على تقديم رعاية آمنة ومتطورة للمرضى، خاصة أصحاب الحالات المزمنة الذين يتلقون transfusions بشكل متكرر.

تضمنت الخدمات الجديدة إطلاق خدمة "الدم المغسول والمفلتر"، المخصصة للمرضى الذين يعانون من نقل الدم المتكرر، مثل مرضى الثلاسيميا وأمراض الدم المزمنة، حيث تسهم هذه التقنية في تقليل احتمالية التفاعلات المناعية العكسية الناتجة عن تكرار النقل، وتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة.

وأوضحت الدكتورة فاتن فتحي، مدير بنوك الدم، أن تقنية غسل الدم تعمل على إزالة بقايا البلازما والبروتينات المسببة للحساسية، في حين تقوم الفلاتر بتنقية كرات الدم الحمراء من كريات الدم البيضاء، مما يقلل فرص حدوث المضاعفات ويزيد من تقبّل الجسم للدم المنقول.

وأضافت أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في خدمات بنوك الدم، وتهدف إلى رفع جودة الرعاية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على التوسع في تقديم هذه الخدمة تدريجيًا بباقي البنوك التجميعية بالمراكز، وفق خطة مدروسة تشمل التدريب والتأهيل الفني للعاملين.

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن القطاع العلاجي يدعم هذا التوجه بقوة، ويعمل بالتنسيق الكامل مع إدارات المستشفيات وبنوك الدم لضمان التطبيق الفعّال والسليم لهذه الخدمة بما يخدم المرضى في كافة أنحاء المحافظة.