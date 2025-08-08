قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين.. إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم
من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية
وزير الشباب: صالة استاد القاهرة تمثل واجهة مشرفة للمنشآت الرياضية المصرية
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي ردا ضد خطة الاستيلاء على مدينة غزة
الكهرباء تضيء آفاق التنمية.. إطلاق التيار بالمرحلة الثانية للمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة
وزير الطيران : دعم مصر الكامل للخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو
القبض على شاب تعدى على والده بالزجاجات فى الجيزة
هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن المفتي؟ نظير عياد يجيب
أستون فيلا يتعاقد مع زميل محمد عبدالمنعم رسميا
إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الثانية بالدلتا الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحح مفاهيمك .. مبادرة وعظ بالدقهلية | صور

واعظات
واعظات
همت الحسينى

انطلقت اليوم  الجمعه قافلة دعوية لواعظات مديرية أوقاف الدقهلية إلى مدينة طلخا، تحت عنوان: “مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها على البناء الأخلاقي للمجتمع”، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “صحح مفاهيمك” التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

 وذلك فى  إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، وبتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، ومتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

تطرقت القافلة إلى بيان أثر الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل في نشر المعرفة وتبادل الخبرات، مقابل مخاطر الاستخدام السلبي في نشر الشائعات أو هدم القيم، مع التأكيد على أهمية الرقابة الذاتية، والالتزام بالأخلاق الإسلامية في التفاعل عبر هذه المنصات.

وأكدت الواعظات أن المبادرة تهدف إلى بناء وعي مجتمعي سليم، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة، والحفاظ على الهوية الأخلاقية والدينية، مشيرات إلى أن المسجد ومنابر الدعوة سيظلان حصونًا للحفاظ على القيم الوسطية.

وقد لاقت القافلة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، حيث دار حوار مفتوح للإجابة عن الأسئلة ومناقشة التحديات التي يفرضها الفضاء الإلكتروني على الأسرة والمجتمع.

الدقهلية واعظات الازهرى قافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

المدافع الأوكراني إيليا زابارني

باريس سان جيرمان يقترب من ضم المدافع الأوكراني زابارني حتى 2030

الاهلي

أبرزهم بيكهام والشحات.. تعرف على المستبعدين في الأهلي من مباراة مودرن سبورت

الميني فوتبول

بطل الصعيد يواجه الأمل القاهري بكأس الجمهورية لناشئي الميني فوتبول

بالصور

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد