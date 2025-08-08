صحح مفاهيمك .. مبادرة وعظ بالدقهلية | صور

انطلقت اليوم الجمعه قافلة دعوية لواعظات مديرية أوقاف الدقهلية إلى مدينة طلخا، تحت عنوان: “مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها على البناء الأخلاقي للمجتمع”، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “صحح مفاهيمك” التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، وبتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، ومتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

تطرقت القافلة إلى بيان أثر الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل في نشر المعرفة وتبادل الخبرات، مقابل مخاطر الاستخدام السلبي في نشر الشائعات أو هدم القيم، مع التأكيد على أهمية الرقابة الذاتية، والالتزام بالأخلاق الإسلامية في التفاعل عبر هذه المنصات.

وأكدت الواعظات أن المبادرة تهدف إلى بناء وعي مجتمعي سليم، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة، والحفاظ على الهوية الأخلاقية والدينية، مشيرات إلى أن المسجد ومنابر الدعوة سيظلان حصونًا للحفاظ على القيم الوسطية.

وقد لاقت القافلة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، حيث دار حوار مفتوح للإجابة عن الأسئلة ومناقشة التحديات التي يفرضها الفضاء الإلكتروني على الأسرة والمجتمع.