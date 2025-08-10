غدا الاثنين.. قطع المياه بإحدى مناطق نبروه بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية انه بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة نبروه تقرر قطع المياه عن منطقة المثلث بالبر الشرقي بمدينة نبروه غدًا الاثنين.

وذلك من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، نظرًا لقيام فرق الصيانة بأعمال إصلاح تسرب مياه بالمنطقة.

فيما تهيب محافظة الدقهلية د المواطنين قاطني المنطقة المتأثرة بانقطاع المياه بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المنطقة المذكورة ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار.

