الدقهلية: ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 77 مخالفة تموينية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والمخابز، وتم خلالها ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وقاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة ، برفقة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وذلك في إطار ضبط منظومة الخبز، والحد من التلاعب في حصص الدقيق المدعم، وأسفرت الحملات عن ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرير 77 مخالفة، ففي مجال المخابز تحرير 56 مخالفة، شملت، 25 محضر نقص وزن ( 7 - 19 )، 10 محاضر تصرف دقيق (35 شيكارة)، محضر تجميع دقيق (2 شيكارة)، محضر عدم اعطاء بون صرف، محضرين عدم نظافة أدوات عجين، 5 محاضر عدم وجود سجل،5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 3 محضر مواصفات، محضرين انتهاء من الانتاج، محضرين توقف.

وفي مجال الأسواق تحرير 21 مخالفة، شملت، 5 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، محضرين عدم وجود شهادة صحية، محضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، 3 محاضر تبديد، محضرين بدون فواتير، محضر حماية مستهلك، محضر اعاقة حملة، محضر ذبح خارج السلخانة، 4 محاضر تجميع سلع تموينية.