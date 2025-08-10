قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 77 مخالفة تموينية

حملة تمونية
حملة تمونية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والمخابز، وتم خلالها ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وقاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة ، برفقة  محمد زغلول مدير إدارة الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وذلك في إطار ضبط منظومة الخبز، والحد من التلاعب في حصص الدقيق المدعم، وأسفرت الحملات عن ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرير 77 مخالفة، ففي مجال المخابز تحرير 56 مخالفة، شملت، 25 محضر نقص وزن ( 7 - 19 )، 10 محاضر تصرف دقيق (35 شيكارة)، محضر تجميع دقيق (2 شيكارة)، محضر    عدم اعطاء بون صرف، محضرين عدم نظافة أدوات عجين، 5 محاضر    عدم وجود سجل،5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 3 محضر مواصفات، محضرين انتهاء من الانتاج، محضرين توقف.

وفي مجال الأسواق تحرير 21 مخالفة، شملت، 5 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، محضرين عدم وجود شهادة صحية، محضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، 3 محاضر تبديد، محضرين بدون فواتير، محضر حماية مستهلك، محضر اعاقة حملة، محضر ذبح خارج السلخانة، 4 محاضر تجميع سلع تموينية.

اادقهلية محافظ حمله تمونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

ترشيحاتنا

الحريق

إخماد حريق عقار في شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

أرشيفية

بإجماع الآراء.. الإعدام لمتهمين بإنهاء حياة ابن سفير سابق والمشدد للثالث

أرشيفية

في يوم واحد.. تحرير 121 ألف مخالفة مرورية

بالصور

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

نبيل شعيل
نبيل شعيل
نبيل شعيل

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد