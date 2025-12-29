جافي يطمئن جماهير برشلونة: برنامجي العلاجي يسير وفق الخطة الموضوعة

بعث الإسباني بابلو جافي، لاعب وسط برشلونة، برسالة طمأنة إلى جماهير الفريق الكتالوني بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أن عملية التعافي من الإصابة تسير بشكل جيد، كما حرص على توجيه رسالة تحفيزية لزملائه في ظل المنافسة القوية على الألقاب.

ويغيب جافي عن صفوف برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، بعدما تعرض لإصابة قوية في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكد اللاعب، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن برنامجه العلاجي يسير وفق الخطة الموضوعة دون أي معوقات، متمنيًا أن يكون الموسم الحالي مليئًا بالنجاحات للفريق، مع السعي للتتويج بجميع البطولات الممكنة.

وأوضح نجم وسط برشلونة أنه ملتزم بكافة المواعيد المحددة خلال مرحلة التأهيل، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو العودة بشكل كامل وجاهز للمشاركة، دون استعجال.

كما أشار إلى أن عودته المتوقعة ستكون خلال نحو خمسة أشهر، مؤكدًا أن مثل هذه الإصابات تعلم اللاعب الصبر وتمنحه خبرات جديدة.

واعترف جافي بأن أصعب ما يواجهه حاليًا هو متابعة زملائه وهم يخوضون المباريات دون أن يتمكن من مساعدتهم داخل الملعب، مشددًا في الوقت ذاته على أن الفريق يقدم موسمًا مميزًا، لكنه حذر من التراخي، مؤكدًا أن حسم الألقاب لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل والتركيز.