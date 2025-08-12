إصابة خمسة أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على الطريق السريع - شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ربع نقل وتروسيكل بشربين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من المتولي المتولي الهواري، 30 عاما، حيث أصيب بكسر في الجمجمة والركبة اليمنى والقفص الصدري، ونجله محمد، 7 أعوام، مصاب بجرح قطعي بالراس وسحجات باليدين واشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالضلوع، وأشرف صالح عبد اللطيف صالح، 18 عاما، وإصابته باشتباه كسر في القفص الصدري، وأحمد محمود صابر أحمد، 18 عاما، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وأحمد عمر أحمد أحمد، 18 عاما، وإصابته بكسر في القفص الصدري والفقرات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

