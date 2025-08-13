خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب

علق الإعلامي خالد الغندور، على أداء النادي الأهلي بعد افتتاح بطولة الدوري الممتاز بتعادل أمام نظيره مودرن سبورت.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي هذا الموسم أضعف بسبب كثرة النجوم في صفوفه واللي هتسبب مشاكل”.

وكان الاهلي قد تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما بـ"ستاد القاهرة"

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه الأهلي فريق فاركو يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.