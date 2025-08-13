قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت
إسرائيل على خط النار.. خطة احتلال غزة تفجّر إدانات دولية وكوريا الشمالية تدين وترامب يلمّح ونتنياهو يخطط
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية
في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان
الجيش الصيني يطرد مدمرة أمريكية من مياهه الإقليمية لهذا السبب
حالة الطقس في فلسطين .. استمرار الموجة الحارة مع فرص سقوط الأمطار
بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا | «عاشور» يفتتح معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي.. اليوم
رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا | «عاشور» يفتتح معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي.. اليوم

نهلة الشربيني

يفتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء فعاليات النسخة التاسعة من معرض "أخبار اليوم" للتعليم العالي، تحت عنوان "الجامعات والمعاهد المصرية – يوني إيجيبت"، والذي يحظى برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يحضر الافتتاح المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وقيادات الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، بالإضافة إلى المعاهد العليا.

يتفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عقب الافتتاح أجنحة الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد المشاركة في المعرض، والتي تعرض برامجها وتخصصاتها المتميزة، وأحدث التطورات التي شهدتها منظومة التعليم العالي، وما تحقق من إنجازات، بدءًا من إتاحة برامج وتخصصات حديثة، والارتقاء بجودة العملية التعليمية ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وصولًا إلى تحسين التصنيفات العالمية.

ينظم معرض التعليم العالي مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وبمشاركة أكثر من 75 جامعة ومعهدًا، ويستقبل المعرض زواره في معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات - صالة 2، ويستمر يومي الأربعاء والخميس 13 و14 أغسطس 2025.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم القيادة السياسية، حيث أصبحت الجامعات بتنوعها، وكذلك المعاهد، تمتلك برامج دراسية حديثة قادرة على مواكبة تطورات سوق العمل، والمنافسة على وظائف المستقبل. ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن معرض أخبار اليوم للتعليم العالي "يوني إيجيبت" يوفر الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور في الداخل والخارج للتعرف على أفضل البرامج والتخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا؛ بما يسهم في مساعدة الطلاب على معرفة البرامج والتخصصات المتميزة بهذه المؤسسات التعليمية والتي تنافس أفضل التخصصات في الجامعات الأجنبية المتقدمة، فضلًا عن المناهج التعليمية الحديثة التي تواكب التطورات العالمية في كافة المجالات، وتأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى الكوادر العلمية المؤهلة والمدربة من أعضاء هيئة التدريس على أعلى المستويات العلمية والتدريبية.

وأكد وزير التعليم العالي أن معرض أخبار اليوم يعكس التقدم الملحوظ والقفزة التي حققتها منظومة التعليم العالي بفضل دعم القيادة السياسية.

وثمن وزير التعليم العالي دور مؤسسة أخبار اليوم في إقامة هذا المعرض، الذي يأتي في إطار تطوير وتسويق مؤسسات التعليم العالي المختلفة.

وزير التعليم العالي التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

