كاميرا 200 ميجا بيكسل.. ريلمي تتحدى بموبايل ينافس سامسونج وشاومي

تستعد شركة ريلمي الصينية إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Realme 11 Pro والتي تتكون من هاتفين Realme 11 Pro و Realme 11 Pro Plus مع عدد من الإمكانات المميزة الغاية أبرزها كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف ريلمي Realme 11 Pro الأكثر تميزا سيتم الإعلان عنها ضمن حدث كبير في الصين يوم 8 يونيو القادم، ومن المتوقع أن تنافس الهواتف مع أفضل هواتف سامسونج وشاومي في الأسواق.

وسيأتي هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus بشاشة منحنية ومقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ، قياس 6.7 بوصة ، وبدقة 1080 بكسل، مع ميزة + HDR10 تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus كاميرا خلفية ثلاثية، تحتوي الأساسية على مستشعر L HP3 من شركة سامسونج بدقة 200 ميجابكسل، تدعم ميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مع كاميرا عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وسيحصل هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus على معالج من نوع Dimensity 7050 SoC من شركة ميديا تيك التايوانية ، لم يتم الكشف عنه، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 4.0 .

وسيوفر هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل لـ 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100وات، عبر منفذ للشحن من نوع USB-C.