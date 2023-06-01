خبير تجميل يفجر مفاجأة عن حقن الجلوتاثيون لتبييض البشرة| فيديو

حذر الدكتور عماد الدين فهمي استشاري التغذية العلاجية وخبير التجميل، من الافراط في تناول الأدوية دون الرجوع للطبيب المعالج واستخدام الأدوية مجهولة المصدر، محذرا من سماسرة السوشيال ميديا.

وأضاف الدكتور عماد الدين فهمي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مادة الهيدروكينون مصدر آمن وفعال، ولكن يجب استخدامه تحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن أي دواء له آثار جانبية، موضحا أنها تتسبب في التهابات واحمرار الجلد مما دفع الشركات لإنتاجه بتركيزات مختلفة.

تابع استشاري التغذية العلاجية وخبير التجميل، حقن الجلوتاثيون هو مضاد أكسدة قوي جدا يرفع درجة المناعة ويحسن من وظائف القلب، وترفع درجة المناعة ضد السرطان وتحسن نمو الخلايا في المياه البيضاء، مشيرا إلى أن الاستخدام المفرط لأي دواء يسبب أضرارا كبيرة.

