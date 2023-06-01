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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي يدق ناقوس الخطر .. ويحذر من التمرد الروسي الكبير

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن السلطات الأمريكية مخطئة بشدة بشأن روسيا وتسترشد بـ "الغطرسة" و"خداع الذات" في تقييمها.

وقال ماكجريجور: "الولايات المتحدة تعتقد أنها تتعامل مع دولة فاشلة، لديها اقتصاد ضعيف، ومجتمعها على وشك التمرد. هذه المعتقدات منتشرة على نطاق واسع، ولا شيء من ذلك صحيح.

 أي شخص لديه نصف دماغ يفهم أن روسيا لديها اقتصاد قوي للغاية، وروسيا لديها الموارد والقدرة على الصمود لفترة طويلة جدا".

وأضاف أن “مزيج من الغطرسة وخداع الذات له قوة كبيرة في واشنطن”.

وأشار ماكجريجور إلى أن السلطات الأمريكية لا تزال تنظر إلى روسيا من منظور 1994-1995.

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وأوضح أن “الولايات المتحدة مخطئة ليس فقط بشأن موسكو، ولكن أيضا بشأن نفسها، معتقدة أن لديها نفس الإمكانات العسكرية كما في عام 1991”.

وقال: "ليس لدينا أي شيء لا تملكه روسيا.. بغض النظر عن مقدار التفوق الذي كان لدينا في السابق في مجالات مختلفة، لم يعد موجودا".

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