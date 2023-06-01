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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور أجسام فضائية في أمريكا والشرق الأوسط.. وبيان عاجل من ناسا

صدى البلد

أكدت لجنة خبراء كلفتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" النظر في القضية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، حسبما أفادت اسوشيتيد فرانس برس.

وأضافت أنها بحاجة إلى جمع بيانات إضافية للتمكن من شرح هذه الظواهر في المستقبل.

وقال عالم الفيزياء الفلكية ديفيد سبيرغيل  إن “البيانات الحالية وروايات الشهود غير كافية لتقديم دليل قاطع على طبيعة وأصل كل حدث”، مضيفاً “نحن بحاجة إلى بيانات عالية الجودة”.

وذلك بعدما ظهرت في السماء أجسام غريبة يرجح أنها اجسام فضائية.

وقد أعلنت وكالة “ناسا” العام الماضي إطلاق هذا العمل بشأن الأجسام الطائرة المجهولة الهوية.

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وعينت ما لا يقل عن 16 خبيراً لتنفيذها من بينهم، علماء بارزون، و مسئولون من هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية، أو حتى رائد الفضاء السابق سكوت كيلي.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن الموضوع خطير للغاية، إذ إنه يتعلق بالأمن القومي وسلامة الملاحة الجوية.

وقال ديفيد غرينسبون، أحد العلماء في اللجنة، “في الوقت الحالي، ليست لدينا بيانات صريحة تشير إلى وجود صلة بين الظواهر غير الطبيعية مجهولة الهوية والحياة خارج كوكب الأرض”.

وعرضت الوكالة مقطعي فيديو، أظهر الأول جسماً كروياً شوهد في الشرق الأوسط في عام 2022، ولا يزال من دون تفسير حتى يومنا هذا.

 

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