جامعة القاهرة تُنظم حفل تأبين للدكتور مفيد شهاب بحضور نخبة من رموز الدولة.. الثلاثاء 14 أبريل

تُنظم جامعة القاهرة حفل تأبين للأستاذ الدكتور مفيد شهاب، رئيس جامعة القاهرة الاسبق، وأحد أعلام القانون والفكر في مصر، والذي شغل خلال مسيرته الحافلة عددًا من المناصب الرفيعة، من بينها وزير التعليم العالي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وعضو فريق الدفاع المصرى أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن قضية طابا والتى انتهت لصالح مصر.

ويأتي تنظيم هذا الحفل بحضور نخبة رفيعة من رموز الدولة وكبار المسئولين والأكاديميين والشخصيات العامة، في إطار تقديرها لرموزها الوطنية والعلمية.

وصرّح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بأن تنظيم هذا الحفل يأتي وفاءً لقامة علمية ووطنية رفيعة، مؤكدًا أن الدكتور مفيد شهاب مثّل نموذجًا مُلهمًا للعالم الوطني الذي جمع بين التميز الأكاديمي والإسهام الفاعل في خدمة قضايا الوطن.

وأضاف أن الراحل ترك بصمة بارزة في مجال القانون الدولي، وأسهم بدور وطني مشهود في الدفاع عن حقوق مصر، فضلًا عن عطائه المتميز في تطوير التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن إرثه العلمي والفكري سيظل حاضرًا ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

ومن المقرر أن يُقام حفل التأبين يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 أبريل الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مع إتاحة الفرصة لكل من عرف الدكتور مفيد شهاب أو تأثر بعلمه ومسيرته للمشاركة في إحياء ذكراه واستحضار إسهاماته العلمية والوطنية، حيث يشهد الحفل كلمات تستعرض المسيرة الحافلة للراحل، وإسهاماته البارزة في مجالات القانون والتعليم والعمل العام، إلى جانب دوره الوطني المشهود في الدفاع عن حقوق مصر القانونية، ومشاركته في العديد من ملفات السيادة الوطنية.