"كيف تحمي نفسك من الجرائم الإلكترونية" .. ندوة بدمياط

نظم فرع المجلس القومى بدمياط، ندوة بعنوان" كيف تحمي نفسك من الجرائم الإلكترونية"حاضر فيها حمدي وهدان المحامي المتخصص في قضايا الانترنت والجرائم الالكترونية .



تهدف الندوة للتوعية باخطار الاستخدام الخاطئ للانترنت وعقوبة الابتزاز الالكتروني وانتهاك خصوصية الآخرين في القانون.

كما تم التوعية للسيدات والفتيات الحضور بكيفية حماية حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي وارقامهم و هواتفهم من الاختراق وكيف يمكن التصرف في حالة التعرض الابتزاز الالكتروني لأخذ حقوقهم بالقانون



حضر الندوة عدد ٤٠سيدة وفتاة من رواد المدينة الصديقة للنساء والذين إشادوا بالندوة لمدى استفادتهم من موضوع الندوة الذي يهم كل الأسر وخاصة ابنائنا في مرحلة المراهقة المعرضين لتلك المواقف

وعلى هامش الندوة تم عمل ورشة عمل تدريبية على الرسم والتلوين للفنانة المتطوعة شمس دياب وذلك للاطفال أبناء السيدات الحضور حتى يتثني للامهات الاستفادة من الندوة.

تمت الندوة تحت إشراف وحضور مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط وبحضور وتنسيق منى عبدالله عضو الفرع ومشرف أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.