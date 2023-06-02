عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة لتشجيع طلبة جامعة العريش على اجتياز الاختبارات الإلكترونية

الطلبة المشاركين
الطلبة المشاركين في مبادرة ريم البسمة

أطلقت  جامعة العريش محافظة شمال سيناء ،  مبادرة لتجسيد الفرحة ، وتتشجيع الطلبة على  اجتياز كافة الاختبارات الإلكترونية بمرونة ويسر ،  والعمل على تقليل التوتر  خلال هذة فترة الاختبارات  .، تحت رعاية  الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، والدكتور محمد نجاتي عميد كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش  .

بث روح المثابرة

 

تأتي هذه المبادرة ، ايمانا  بدور العامل النفسي واثره على طلاب الكليات وخاصة  كلية العلوم الزراعية البيئية،  ومدى اهميته فى بث روح المثابرة والتقدم والتفوق لدى الطلاب فى هذة الفترة الحالية من الاختبارات النهائية للترم الثانى من العام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.

 

  تهدف المبادرة  إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوى  من جانب اعضاء هيئة  التدريس ، والجهة المعاونة والعاملين   والادارين فى كلية العلوم الزراعية البيئية، علاوة  على تحقيق الاستفادة ، من جانب فريق عمل مركز تطوير التعليم الجامعي وإدارة المشروعات  ،ومركز الاختبارات الإلكترونية   في دعم الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب،  امام الطلبة  أثناء عمليات الاختبار التي تتم داخل هذه المراكز 

 

txt

رئيس مدينة الحسنة في شمال سيناء يتابع تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية بالقرى

العريش الاختبارات الاليكترونية مبادرة طلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. كلمات تحقق لك رؤية جنابه في المنام

تقلبات جوية وطقس غير مسقر وأتربة.. كيف تحمي نفسك؟

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب ؟

عذبها ثم سرقها ونال من جسدها .. ماذا فعل صاحب عقار سوهاج بـ"ساكنة الرذيلة"؟

بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن قمر التجسس العسكري

أحمد الطيب : رمضان صبحي لن ينجح مع الزمالك وكهرباء أفضل لاعب في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

بدون أدوية .. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد العاصفة .. أعراض تؤكد إصابتك بأمراض الصدر

قصة سيارة أقلت ولي عهد الأردن وعروسه .. تفاصيل

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ