مبادرة لتشجيع طلبة جامعة العريش على اجتياز الاختبارات الإلكترونية

أطلقت جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، مبادرة لتجسيد الفرحة ، وتتشجيع الطلبة على اجتياز كافة الاختبارات الإلكترونية بمرونة ويسر ، والعمل على تقليل التوتر خلال هذة فترة الاختبارات .، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، والدكتور محمد نجاتي عميد كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش .

بث روح المثابرة

تأتي هذه المبادرة ، ايمانا بدور العامل النفسي واثره على طلاب الكليات وخاصة كلية العلوم الزراعية البيئية، ومدى اهميته فى بث روح المثابرة والتقدم والتفوق لدى الطلاب فى هذة الفترة الحالية من الاختبارات النهائية للترم الثانى من العام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.

تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوى من جانب اعضاء هيئة التدريس ، والجهة المعاونة والعاملين والادارين فى كلية العلوم الزراعية البيئية، علاوة على تحقيق الاستفادة ، من جانب فريق عمل مركز تطوير التعليم الجامعي وإدارة المشروعات ،ومركز الاختبارات الإلكترونية في دعم الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب، امام الطلبة أثناء عمليات الاختبار التي تتم داخل هذه المراكز