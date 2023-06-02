عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوداد يمتلك دوافع معنوية |شبانة يحذر الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الوداد الرياضي لديه دوافع معنوية كبيرة بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "رئيس الوداد أعلن رصد مكافآت مالية كبيرة من أجل الفوز على الأهلي في النهائي، ومن المستحيل أن يخرج أي خبر من داخل الأهلي عن وجود مكافآت، لأن الفوز بالألقاب يمثل سمة دائمة للفريق الأحمر".

 

txt

الزمالك مش صغير|رد غاضب من بركات علي تصريحات موسمياني

txt

مصطفى يونس عن دعم جماهير الزمالك لـ الأهلي : الولاء للوطن فقط

وأضاف: "ما أعلنه مسئولي الوداد سيقابل بتحدٍ كبير من لاعبي الأهلي الذين لن يفرطوا في اللقب بعد خسارته في الموسم الماضي، اللاعبين سيدافعون عن اسم وتاريخ النادي، وهم الفريق الأفضل جماعيًا في الفترة الأخيرة، وسيعمل الأهلي على استرداد اللقب القاري بكل قوة".

الأهلى الإعلامي محمد شبانة الجنوب إفريقي الزمالك دورى أبطال إفريقيا صن داونز الجنوب إفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر قبل نهائي أفريقيا

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

جوال به قدم بشرية .. الأمن يكشف حقيقة صورة الفيس بوك

ترشيحاتنا

الوداد يمتلك دوافع معنوية |شبانة يحذر الأهلي قبل نهائي إفريقيا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن إسرائيل وإيران

ماكينة أخبار كاذبة.. OpenAI تحاول علاج "هلوسة" أدوات الذكاء الاصطناعي

10 كلمات دعا بهم النبي تمنع الأمراض .. داوم عليهم كل يوم

لأول مرة .. بث مباشر من سطح المريخ يكشف أسرار الكوكب الأحمر

عائق وحيد أمام أشرف بن شرقي للعودة للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة .. 30 صورة من حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

صنع لها خصيصا .. شاهد |ماذا كتبت الأميرة رجوة على تاج زفافها؟

عبارة على التاج الماسي تثير الجدل.. اعرف ما هي وماذا تعني؟

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ