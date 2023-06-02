الوداد يمتلك دوافع معنوية |شبانة يحذر الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الوداد الرياضي لديه دوافع معنوية كبيرة بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "رئيس الوداد أعلن رصد مكافآت مالية كبيرة من أجل الفوز على الأهلي في النهائي، ومن المستحيل أن يخرج أي خبر من داخل الأهلي عن وجود مكافآت، لأن الفوز بالألقاب يمثل سمة دائمة للفريق الأحمر".

وأضاف: "ما أعلنه مسئولي الوداد سيقابل بتحدٍ كبير من لاعبي الأهلي الذين لن يفرطوا في اللقب بعد خسارته في الموسم الماضي، اللاعبين سيدافعون عن اسم وتاريخ النادي، وهم الفريق الأفضل جماعيًا في الفترة الأخيرة، وسيعمل الأهلي على استرداد اللقب القاري بكل قوة".