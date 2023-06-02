الزمالك مش صغير|رد غاضب من بركات علي تصريحات موسمياني

علق محمد بركات على تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري وأيضاً الأهلي السعودي.



وقال موسيماني عبر تصريحات تليفزيونية إن الأهلي يستطيع أن يفوز على الزمالك وهو (مغمض عينيه).



ورد بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن موسيماني دائماً يخرج بتصريحات مثيرة للجدل موضحاً أن المدرب الجنوب أفريقي أخطأ بالحديث بهذه الصورة عن الزمالك وأنه يخسر بسهولة أمام الأهلي.



وتابع:" نحترم موسيماني وإنجازاته ولكن يجب عليه أيضاً أن يتحدث بصورة أفضل عن الزمالك لأنه ليس فريقاً صغيراً".