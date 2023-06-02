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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصطفى يونس عن دعم جماهير الزمالك لـ الأهلي : الولاء للوطن فقط

صدى البلد

أكد مصطفي يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق أن جماهير الكرة المصرية يجب أن تدعم الفريق أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأضاف مصطفي يونس في تصريحات عبر برنامج اللعيب أن الكرة المصرية مختلفة تماما عن الكرة العالمية و طبيعه الشعوب مختلفه مشددا أن مستحيل أن تجد مشجع برشلوني يدعم ريال مدريد 

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واضاف أن في مصر الولاء والانتماء للوطن فقط وعندما يمثل فريق مصري في بطوله افريقيه يجب أن تدعمه جميع الجماهير .

ولأكد أن سبب تلك الأزمة هي السوشيال ميديا حيث يسعي بعض أصحاب المصالح لاثارة الفتنة بين جماهير قطبي الكرة المصرية.

وتابع أنه أمر طبيعي أن تشجع جماهير الزمالك الأهلي خلال مواجهة الوداد المغربي.

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