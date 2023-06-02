شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب ؟

أثارت شقيقتا ولي العهد الأردني الأمير الحسين الجدل الكثير من الإعجاب لدى رواد السوشيال ميديا بتواضعهما وكل منهما تساعدان العروس لترتيب الفستان وتعديل وضعيته خلال حفل الزفاف .



فقد لفتت لقطة من حفل زفاف ولي عهد الأردن الكثير من أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين اعتبروا أنها تعبّر عن التواضع الذي تتسم به كل من شقيقتاه.

وقد ظهرت شقيقتا ولي العهد الأردني الأمير الحسين، كلا من الأميرة إيمان والأميرة سلمى وكل منهما تقف خلف الأميرة رجوة آل سيف ويقوموا بمساعدتها في القيام بترتيب الفستان وهو من تصميم إيلي صعب، وقيامهم في الوقت نفسه بتعديل وضعيته خلال مسيرها واألأهتمام بأدق تفاصيل عروس شقيقهما الأكبر.