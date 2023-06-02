سعر فستان الأميرة سلمى في حفل زفاف الأمير الحسين

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأميرة سلمى خلال الاحتفال بعقد قران شقيقها ولي العهد الأردني الأمير حسين.

وخطفت الأميرة سلمى الأنظار في حفل زفاف شقيقها بإطلالة بإطلالة بسيطة وراقية، ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام متوسطة الطول باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وحمل فستان الأميرة سلمى في حفل زفاف ولي العهد توقيع Stella mccartney، وبلغ سعر التصميم 1,488 دولار أمريكي أي ما يقرب من 60 ألف جنيه مصري.

وانتعلت الأميرة سلمى حذاء ذا كعب عالي باللون الفضي مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت الأميرة سلمى على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

الأميرة سلمى

الأميرة سلمى