سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وحمل جمبسوت ياسمين عز في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء ELISABETTA FRANCHI، وقد بلغ سعر التصميم 655 دولار أمريكي بعد الخصم أي ما يقرب من 26 ألف جنيه مصري مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

سعر جمبسوت ياسمين عز

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.