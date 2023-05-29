تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال مشاركتها في مهرجان كان.



تألقت يسرا في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت توب و بنطلون ستان باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع معطف طويل للغاية بنفس اللون.



تزينت يسرا بمجموعة من المجوهرات اللافتة مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



علق إيلي، حنا ناقد الموضة اللبناني على إطلالة يسرا في مهرجان كان قائلا:"يسرا مقتنعة انه هذه الاطلالة مناسبة تحضر فيها مهرجان بضخامة و فخامة مهرجان كان السينمائي ، المعطف يلي مقاسه XXXL ؟ الاطلالة اجتهاد شخصي منها او شغل شي ستايلست؟..الستايلست لو كانت عدوته ما بيختارلها هذا الشكل."

