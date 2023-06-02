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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من بايدن بعد موافقة الشيوخ على قانون سقف الدين

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون رفع سقف الدين العام، يعتبر انتصارًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي.

ومنذ قليل، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على تمرير مشروع قانون رفع سقف الدين العام، وذلك بعدما وافق عليه أمس مجلس النواب بالأغلبية.

وقال بايدن في بيان له: "أتطلع إلى توقيع مشروع القانون الخاص بسقف الدين ومخاطبة شعبنا اليوم الجمعة"، مضيفًا: "التسوية بشأن مشروع قانون "سقف الدين" هي مكسب كبير لاقتصادنا".

وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأمريكية، نجح المتفاوضون في التوصل إلى اتفاق مبدئي يُجيز رفع الحدّ الأقصى للاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.

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وأعلن الرئيس الأمريكي، الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي النبأ بعد أسابيع من المفاوضات بشأن الموازنة.

وكان أعضاء كثيرون من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الاتفاق. وكانت الولايات المتحدة قد تتعرض للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو الحالي، في حالة لم يتم التصديق على مشروع القانون.

المرة الأخيرة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة من تجاوز سقف ديونها، كانت في عام 2011. حينها خفضت وكالة الائتمان ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد، وهي خطوة لم يتم التراجع عنها بعد.

وصدرت الانتقادات الرئيسية من صفوف الجمهوريين عن الأعضاء المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، الذين طالبوا بالمزيد من تقليص النفقات.

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