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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حرب وشيكة.. سيناتور أمريكي يشن هجوما على اتفاقية رفع سقف الدين

ليندسي جراهام
ليندسي جراهام

انتقد السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، اليوم الخميس، مشروع قانون رفع سقف الدين القومي حتى عام 2025 بسبب نقص التمويل لاحتياجات الدفاع الأمريكية ونقص المساعدة المالية لأوكرانيا.

وقال جراهام، متحدثا في مجلس الشيوخ: “أعتقد أن هذه واحدة من أكثر الأفكار غير المدروسة منذ عام 2011، عندما أقرت إدارة أوباما مشروع قانون لمراقبة الميزانية، ورفع سقف الديون مقابل خفض عجز الميزانية بمقدار 2.4 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادم”.

وشدد السيناتور الأمريكي، على أنه" إذا كنت تعتقد أن المهمة الرئيسية للحكومة الفيدرالية هي حماية البلاد، فإننا نرتكب خطأ كبيرا في مشروع القانون هذا"، مشيرا أيضا إلى أن مشروع القانون لا يوفر "فلسا واحدا" لدعم أوكرانيا ولا يوفر التمويل النسبي للتهديدات من الصين.

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واشتكى جراهام من احتمال انجرار الولايات المتحدة إلى الصراع بين الناتو وروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قد تكون متورطة في هذا الصراع.

وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات مشروع قانون رفع سقف الدين القومي حتى يناير 2025 في مقابل الحد من نمو الإنفاق في الميزانية الفيدرالية.

أوكرانيا السناتور الأمريكي جراهام الصين رفع سقف الدين

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