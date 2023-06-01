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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وداعا لـ الدولار.. مجموعة “بريكس” تهدد "السبع" وتثير مخاوف أمريكا

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إنه بينما تكافح الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها في الجنوب العالمي، فإن مجموعة بريكس “روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا” آخذة في الارتفاع.

وأوضحت  “نيوزويك”، أن “بريكس” أنشئت لتمثيل مصالح الدول النامية، كما أن تآكل الهيمنة الغربية يشجع الدول على الانضمام إلى الكتلة.

وأضافت أن الولايات المتحدة تهدد بتفكيك دول بريكس بطريقة أو بأخرى، لكن هذه الاستراتيجية تأتي بنتائج عكسية حتى الآن، حيث يتم سماع دعوات التخلي عن الدولار الأمريكي بشكل متزايد في الكتلة.

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وأشارت إلي أن سياسة أمريكا تجاه دول بريكس غير متسقة، ولا تولي واشنطن اهتمامًا كافًا للكتلة.

وقالت: “تحتفظ الهند بعلاقات أمنية واقتصادية مع روسيا، بينما تسعى البرازيل والصين أيضًا إلى مواجهة محاولات الولايات المتحدة لعزل الخصوم بالوسائل الاقتصادية”.

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