ريابكوف: محاولات تضليل إعلامي حول قمة «بريكس»

قال نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف، إن التقارير التي زعمت بأنه سيتم نقل قمة مجموعة "بريكس" من جنوب أفريقيا إلى الصين مزيفة، و لا يجوز الاسترشاد بها.

وأضاف نائب الوزير في حديثه اليوم، الخميس: "أعتقد أن الأمر يتعلق بتضليل إعلامي، ليس لدي أي أساس لإجراء اتصالات مع زملائي من جنوب أفريقيا والصين، من أجل تفعيل هذا الأمر بطريقة ما. وطبعا ليس هذا من الأمور التي نناقشها هنا".

وتابع ريابكوف: "وما زلنا ننطلق من أن القمة ستنعقد كما هو مخطط ومتفق عليه، في جوهانسبرغ في 20 أغسطس. لا يوجد شيء آخر اليوم، ولا أعتقد أن هذا الموضوع بحاجة إلى الترويج. على الأرجح، هذه محاولة لتعقيد العمل المعتاد ضمن مجموعة "بريكس"، ومحاولة لفرض نوع من الأجندة الزائفة".

وأكد نائب الوزير الروسي قائلا: “نحن نرى هنا في جنوب أفريقيا الكثير من الذين يطرحون الروايات المختلفة في الفضاء الإعلامي، نحن ننظر إلى كل ذلك بهدوء. في نهاية المطاف، تستخدم وسائل الإعلام هنا مجموعة متنوعة من المصادر، وإلى حد كبير تستخدم وسائل الإعلام الغربية كمراجع لمعاييرها”.

وأضاف: "لكن كل ذلك غير مهم بالنسبة لنا على الإطلاق. نعمل بهدوء حسب المخطط المعروف: القمة ستنعقد في جوهانسبرغ هذا العام، في العام المقبل في قازان".