عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد نجاح قدرات الناتو في دعم صمود أوكرانيا ضد روسيا

صدى البلد

  أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سعي الولايات المتحدة لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الدفاعية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد، مشددا على نجاح قدرات الناتو الدفاعية في دعم صمود أوكرانيا ضد العدوان الروسي. 


وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو في أوسلو اليوم (الخميس) ـ إن "واشنطن تركز حاليا على العديد من القضايا الهامة التي من بينها الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا لكي تصمد ضد العملية الروسية المستمرة عليها منذ أكثر من عام، كما أنها تسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز قدرات حلف الناتو الدفاعية الرادعة، بالإضافة إلى العمل على انضمام المزيد من الأعضاء إلى الحلف بما فيهم السويد". 


من جانبه أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ـ خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية ـ اتفاق جميع الأعضاء في الحلف على أن الناتو مفتوح للجميع، ولا يمكن لأحد الاعتراض على أن تصبح أوكرانيا عضوا فيه، مشددا على أهمية العمل على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو حتى تصبح دولة مستقلة ذات سيادة.

 
وشدد أمين عام حلف شمال الأطلسي على ضرورة العمل على تعزيز قدرات الناتو الدفاعية الرادعة وتوطيد العلاقات، بين دول الأعضاء وإحراز المزيد من التقدم حول انضمام السويد إلى الحلف.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

اليوم عبر الرابط.. مديرية تعليم القاهرة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

ترشيحاتنا

شروط وضوابط منح وتقديم الائتمان لعملاء البنوك.. تعرف عليها

مجهولون يقتحمون مكتب الشباب والرياضة في المحلة

460 جنيهًا هبوطا.. انخفاض بأسعار الذهب وعيار 21 يشهد مفاجأة| فيديو

حكاية المادة 68 من الدستور المصري.. وسر طرحها بجلسات الحوار الوطني| تفاصيل

الأوقاف تخصص مجالس الإفتاء بالمساجد للحديث عن فقه الحج

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العاصفة الترابية.. 9 نصائح لحماية حيوانك الأليف

شاهد.. لحظات مروعة لانقلاب سيارة فتاة 120 قدما في الهواء بأمريكا

احذر.. 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

فيديو

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ