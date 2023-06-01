عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يتوجه إلى جنوب أفريقيا لحضور اجتماع "مجموعة بريكس"

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء "مجموعة بريكس"، تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

والمقرر عقد الاجتماع في يومي 1 و2 يونيو في مدينة كيب تاون، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت "واس" انه من المقرر أن يبحث الوزير السعودي مع الوزراء المشاركين في الاجتماع أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الأزدهار والرخاء.

ومن المقرر أن يعقد الوزير السعودي عدة  اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الأجتماع.

الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري التنمية المستدامة الدول المشاركة اللقاءات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل تعدى على بنت شقيقه

موعد صيام الايام البيض من شهر ذي القعدة

إعطاء الذكاء الاصطناعي حواس بشرية.. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك

غلق كلي لشارع الأهرام لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.. تعرف على الطرق البديلة

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.. الرابط والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

في اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة بالمجتمع؟

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ