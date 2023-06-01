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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدت الهيمنة.. أسوأ كوابيس أمريكا يتحقق بسبب أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن الولايات المتحدة بدأت تفقد هيمنتها بسبب الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة:” قد يصبح أسوأ كابوس جيوسياسي لـ واشنطن حقيقة واقعة بسبب الصراع في أوكرانيا".

وأضافت: “دخلت الولايات المتحدة مرحلة من التراجع، وفقدت قيادتها العالمية. والسبب في ذلك هو قرار البيت الأبيض بإطلاق العنان للصراع في أوكرانيا والقادة الأمريكيون يلومون أنفسهم فقط على هذا. السعي من أجل بطولة عالمية غير محددة كان دائما جنونا".

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وقالت: “قيمت الولايات المتحدة الجوانب العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للصراع في أوكرانيا بشكل سيئ لدرجة أنها عملت على تسريع انهيار الهيمنة”.

وأشارت إلي أن “خطط واشنطن الأصلية كانت إضعاف روسيا، لكن كل شيء حدث عكس ذلك تماما”.

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