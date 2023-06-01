بيان عاجل من رئيس بيلاروس بشأن استعدادات أوكرانيا للإطاحة به

قال الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن الدول الغربية جنبا إلى جنب مع أوكرانيا تستعد لتنفيذ انقلاب في بيلاروس.

وأصر لوكاشينكو، على أن قوات الأمن في مينسك مستعدة للتهديد، ولن تدع مثل هذا السيناريو يتحقق.

وقال الرئيس البيلاروسي، في اجتماع لقادة الأمن في كومنولث الدول المستقلة، إن "تغييرا عنيفا للنظام يجري الإعداد له في بيلاروس.. في بولندا وليتوانيا، وللأسف أوكرانيا، يتم تدريب أعضاء غير شرعيين في الجماعات المسلحة.. يعتزم النشطاء إنشاء خلايا متطرفة نائمة في بيلاروس”.

وأشار إلى العمليات المشتركة الأخيرة مع قوات الأمن الروسية، والتي يزعم أنها ضبطت خلالها متفجرات.

وادعى لوكاشينكو أن المواطنين البيلاروسيين المعارضين لحكومته يقاتلون من أجل أوكرانيا ويكتسبون خبرة قتالية هناك.

وزعم أنه على عكس احتجاجات عام 2020، فإن الغرب يحث الآن المعارضة في البلاد على الانخراط في أعمال عنف مسلح، ويمول مثل هذه الأنشطة.

وحذر لوكاشينكو الدول الأعضاء الأخرى في رابطة الدول المستقلة من أنها قد تواجه تهديدات مماثلة في المستقبل، ودعا إلى مزيد من التعاون الأمني.