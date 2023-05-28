رئيس بيلاروس يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

هنأ رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، يهنئ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

ومنذ قليل، أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.

وفي وقت سابق من اليوم، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في اسطنبول.

وخلال كلمته، أعلن أردوغان أنه سيلقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة.

وقال أردوغان، إن الانتخابات التركية اليوم جسّدَت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن نتائج هذه الانتخابات أكّدت أنه لا يمكن أن يوقف أحد إنجازات ومكتسبات بلدنا، مضيفا: "قلنا دائماً إن من يخدم الشعب لا يُهزم أبداً".