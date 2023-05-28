المستشار الألماني يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية

هنأ المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علي فوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

وكتب شولتس، في تغريدة على “تويتر”، “ألمانيا وتركيا شريكان وحليفان وثيقان، وشعبنا واقتصاداتنا متشابكة بشدة.. تهانينا للرئيس أردوغان، نريد معًا دفع جدول أعمالنا المشترك بقوة دفع جديدة!”.

وفي وقت سابق من اليوم، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وخلال كلمته، أعلن أردوغان أنه سيلقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة.

وقال أردوغان، إن الانتخابات التركية اليوم جسّدَت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن نتائج هذه الانتخابات أكّدت أنه لا يمكن أن يوقف أحد إنجازات ومكتسبات بلدنا، مضيفا: "قلنا دائماً إن من يخدم الشعب لا يُهزم أبداً".