إسطنبول تحتفل بفوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية .. شاهد

بدأ أنصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في الاحتفال بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إسطنبول.

وأظهرت لقطات طائرة بدون طيار من إسطنبول أنصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحتفلون بفوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.

وتجمع أنصار أردوغان في إسطنبول، ونظموا احتفالا كبيرا، كما تم إطلاق الألعاب النارية.

ومنذ قليل، أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.