سنواصل تقوية العلاقات.. الرئيس الإسرائيلي يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا

هنا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا بعد فورة في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي :"أبارك لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان فوزه بالانتخابات، أنا مقتنع بأننا سنواصل العمل لتقوية وتوسيع العلاقات".

وأعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.