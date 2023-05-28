رئيس المجلس الأوروبي يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي: "نبارك للرئيس أردوغان إعادة انتخابه ونتطلع للعمل سويا من أجل تعميق علاقاتنا".

وأعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.