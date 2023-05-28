أنصار أردوغان يتجمعون أمام مقر إقامته للاحتفال بفوزه بالانتخابات|فيديو

بدأ أنصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في الاحتفال بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في العاصمة التركية أنقرة حيث تجمع الآلاف من أنصاره أمام مقر إقامته.

وأظهرت لقطات فيديو علي “تويتر”، أن الآلاف من أنصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحتفلون بفوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية في أنقرة أمام مقر إقامته.

ومنذ قليل، أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.