ضربة قوية.. شولتس يحطم أكبر أحلام أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إنه وفق الوضع الحالي ليس من المناسب أن تكون أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف شولتس: “ما زلنا بعيدين عن التفكير في كيفية تأمين السلام في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال شولتس، إن ألمانيا مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا.

وحسب صحيفة “فيلت” الألمانية، قال شولتس، في قمة المجموعة السياسية الأوروبية: "لقد قلنا دائمًا إنه بعد الصراع يجب أن تكون هناك ضمانات لنظام سلمي، وستساهم ألمانيا في ذلك".

ولم يوضح المستشار الألماني بالضبط ماهية تلك الضمانات، مؤكدا أن هذا لم يتضح بعد.

ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يشارك في القمة، بأنها نقطة "مهمة للغاية" لضمان الأمن لأوكرانيا والدول المجاورة.