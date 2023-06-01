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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا: أوكرانيا يجب أن تكون عضوا في حلف الناتو

أوكرانيا
أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا يجب أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي ”الناتو”.

وكتب كليفرلي، في تغريدة على “تويتر”: "المكان الصحيح لـ أوكرانيا هو حلف الناتو".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” أصبحت بعيدة أكثر فأكثر.

وقال زيلينسكي، في قمة المجتمع السياسي الأوروبي في مولدوفا: "آمالنا أصبحت بعيدة أكثر فأكثر، وأنا آسف لأنني يجب أن أعبر عن خيبة الأمل هذه هنا سواء نيابة عن الجنود، أو بالنيابة عن شعبنا”.

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وأضاف أن “أوكرانيا تأمل في تلقي دعوة واضحة لحلف شمال الأطلسي في قمة يوليو في فيلنيوس”.

وقال زيلينسكي: "هذا العام لاتخاذ القرارات… أريد أن أؤكد أنه في الصيف في فيلنيوس، هناك حاجة إلى دعوة واضحة لأوكرانيا للانضمام إلى التحالف، وكذلك ضمانات أمنية في طريق العضوية".

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