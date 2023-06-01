ورطة زيلينسكي .. كارثة في أوكرانيا تهدد بإحباط الهجوم المضاد

قالت مجلة ”ناشيونال ريفيو” الأمريكية، إن انخفاض معنويات الأوكرانيين يمكن أن يعطل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت ”ناشيونال ريفيو”، أن “حالة المجتمع الأوكراني تظهر أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي واجه مشاكل كبيرة في التحضير للهجوم المضاد”.

وأضافت:” قد تكون إحدى العلامات المحتملة للمشاكل هي التقارير التي تفيد بأن أوكرانيا واجهت صعوبات في تجنيد وتعبئة الجنود لهجومها المضاد الذي نوقش منذ فترة طويلة".

وأشارت إلي أن “المزاج المتشائم في أوكرانيا نشأ إلى حد كبير بسبب فقدان باخموت”.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه “على الرغم من الوضع الصعب بالنسبة لـ كييف، فإن الغرب يجبر البلاد بأكملها على شن هجوم مضاد، مما يضع زيلينسكي في موقف صعب”.