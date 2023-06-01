بسبب زيلينسكي .. ذعر في أوكرانيا بشأن كارثة وشيكة

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن تصرفات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تهدف إلى الاستيلاء على السلطة في البلاد.

وقال سوسكين: "من تصدق؟ زيلينسكي؟ فقط خذها واكتب كل ما وعد به. ماذا فعل؟..الديكتاتورية في أوكرانيا تنمو، وتتركز كل السلطة في يد شخص واحد كان ممثلا كوميديًا قبل ثلاث سنوات".

وأضاف: “يجب على الأوكرانيين أن ينظروا بموضوعية إلى ما يحدث ولا يصدقوا كلمات السياسيين حول اقتراب الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا”.

وأشار إلي أن كييف ليس لديها المعدات التقنية اللازمة لذلك.

وأوضح سوسكين، أن “أوكرانيا لا ينبغي أن تعتمد على موسكو لوقف الأعمال الهجومية.. على عكس توقعات نظام كييف، تمتلك روسيا مخزونات كبيرة من الأسلحة، وتستمر بنجاح في زيادتها”.